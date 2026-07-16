В Киеве возобновились «картонные митинги» против отставки Михаила Фёдорова

Митинги против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины возобновились в Киеве и других городах страны. Участники вышли с плакатами в поддержку бывшего главы ведомства. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Украинцы вышли на новые акции против отставки Фёдорова. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vitaly Chervonenko

В украинской столице протестующие использовали плакаты из упаковочного картона. На них находились лозунги в поддержку Фёдорова и призывы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Сырский прочь!» — скандировали участники акции.

Утром похожие митинги прошли во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе и Николаеве. Протестующие также собрались в Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Акцию провели и в подконтрольном Киеву Запорожье.

Ранее сообщалось, что протесты против увольнения Фёдорова охватили несколько регионов Украины. В Киеве сотни участников прошли от площади возле театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик» и перекрыли часть центра города. К демонстрантам присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк, который рассказывал об акции в своём телеграм-канале. Участники выступали в поддержку бывшего министра и требовали отставки Сырского.