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16 июля, 12:45

«Картонная революция» или борьба элит? Политологи раскрыли изнанку «бунта» в поддержку Фёдорова

Политологи назвали борьбу кланов причиной акций в поддержку Федорова на Украине

Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert, Zuma

Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert, Zuma

Акции в поддержку уволенного вице-премьера Михаила Фёдорова во Львове и Киеве имеют глубокие политические причины. Политологи Алексей Бычков и Александр Дудчак в комментарии для Life.ru объяснили, почему украинцы вышли на улицы, кто стоит за «картонной революцией» и как борьба за власть связана с мобилизационными провалами.

Прежде всего украинцы недовольны тем, что власть в стране фактически сосредоточена в руках одного человека, который управляет процессами не в интересах государства, а исходя из сохранения собственных политических амбиций и положения. Это первая и фундаментальная причина. Вторая причина — устранение Фёдорова, как и других фигур, претендующих на роль лидеров общественного мнения. За последнее время он стал достаточно популярен, и Зеленский рассматривает его как политического конкурента, которого необходимо нейтрализовать.

Алексей Бычков

Политолог, историк, директор Института международных исследований и сотрудничества

Прежде всего украинцы недовольны тем, что власть в стране фактически сосредоточена в руках одного человека, который управляет процессами не в интересах государства, а исходя из сохранения собственных политических амбиций и положения. Это первая и фундаментальная причина. Вторая причина — устранение Фёдорова, как и других фигур, претендующих на роль лидеров общественного мнения. За последнее время он стал достаточно популярен, и Зеленский рассматривает его как политического конкурента, которого необходимо нейтрализовать.
Прежде всего украинцы недовольны тем, что власть в стране фактически сосредоточена в руках одного человека, который управляет процессами не в интересах государства, а исходя из сохранения собственных политических амбиций и положения. Это первая и фундаментальная причина. Вторая причина — устранение Фёдорова, как и других фигур, претендующих на роль лидеров общественного мнения. За последнее время он стал достаточно популярен, и Зеленский рассматривает его как политического конкурента, которого необходимо нейтрализовать.

Собеседник добавляет: отставка Фёдорова была целевой задачей. Он входил в команду предыдущего руководителя офиса Зеленского, то есть не является человеком из ближнего круга действующего президента — это усиливает его уязвимость. Отдельный пласт — вопрос мобилизации.

Зеленский ставил перед Фёдоровым задачу по её форсированию, и это стало поводом для массового недовольства. Украинцы возмущены тем, как проходит призыв: людей забирают в микроавтобусы, а через короткое время они оказываются на линии фронта, откуда большинство возвращаются в цинковых гробах.

Ничем не кончатся эти акции в Киеве и во Львове. Переставляют эти кровати в борделе, а что дальше? То, что сейчас происходит, действительно похоже на использование элементов революции, когда собирают массовку и выгоняют людей с плакатами — в данном случае это называют «картонной революцией». Цирк на проводе, как говорится. На Украине бесплатно никто не ходит на митинги с 2014 года. Фёдоров уже сказал, что уходит в отставку, и вряд ли его вернут. Идут торги за место, но сомнительно, что он на него вернётся.

Александр Дудчак

Политолог

Ничем не кончатся эти акции в Киеве и во Львове. Переставляют эти кровати в борделе, а что дальше? То, что сейчас происходит, действительно похоже на использование элементов революции, когда собирают массовку и выгоняют людей с плакатами — в данном случае это называют «картонной революцией». Цирк на проводе, как говорится. На Украине бесплатно никто не ходит на митинги с 2014 года. Фёдоров уже сказал, что уходит в отставку, и вряд ли его вернут. Идут торги за место, но сомнительно, что он на него вернётся.
Ничем не кончатся эти акции в Киеве и во Львове. Переставляют эти кровати в борделе, а что дальше? То, что сейчас происходит, действительно похоже на использование элементов революции, когда собирают массовку и выгоняют людей с плакатами — в данном случае это называют «картонной революцией». Цирк на проводе, как говорится. На Украине бесплатно никто не ходит на митинги с 2014 года. Фёдоров уже сказал, что уходит в отставку, и вряд ли его вернут. Идут торги за место, но сомнительно, что он на него вернётся.
Зеленский может попытаться усилить контроль над НАБУ после ухода Фёдорова
Зеленский может попытаться усилить контроль над НАБУ после ухода Фёдорова

Поводом для акций послужила отставка Михаила Фёдорова с поста вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины. В Киеве и во Львове сторонники политика вышли на митинги с требованиями вернуть его в правительство.

По мнению наблюдателей, Фёдоров воспринимался как один из немногих эффективных министров, однако его популярность, по мнению политологов, сыграла против него. В Киеве также отмечают, что уволенный чиновник мог быть фигурой, продвигаемой западными партнёрами, что создало конфликт интересов с командой Зеленского.

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Ольга Годуненко
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