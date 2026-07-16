«Картонная революция» или борьба элит? Политологи раскрыли изнанку «бунта» в поддержку Фёдорова
Политологи назвали борьбу кланов причиной акций в поддержку Федорова на Украине
Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert, Zuma
Акции в поддержку уволенного вице-премьера Михаила Фёдорова во Львове и Киеве имеют глубокие политические причины. Политологи Алексей Бычков и Александр Дудчак в комментарии для Life.ru объяснили, почему украинцы вышли на улицы, кто стоит за «картонной революцией» и как борьба за власть связана с мобилизационными провалами.
Прежде всего украинцы недовольны тем, что власть в стране фактически сосредоточена в руках одного человека, который управляет процессами не в интересах государства, а исходя из сохранения собственных политических амбиций и положения. Это первая и фундаментальная причина. Вторая причина — устранение Фёдорова, как и других фигур, претендующих на роль лидеров общественного мнения. За последнее время он стал достаточно популярен, и Зеленский рассматривает его как политического конкурента, которого необходимо нейтрализовать.
Собеседник добавляет: отставка Фёдорова была целевой задачей. Он входил в команду предыдущего руководителя офиса Зеленского, то есть не является человеком из ближнего круга действующего президента — это усиливает его уязвимость. Отдельный пласт — вопрос мобилизации.
Зеленский ставил перед Фёдоровым задачу по её форсированию, и это стало поводом для массового недовольства. Украинцы возмущены тем, как проходит призыв: людей забирают в микроавтобусы, а через короткое время они оказываются на линии фронта, откуда большинство возвращаются в цинковых гробах.
Ничем не кончатся эти акции в Киеве и во Львове. Переставляют эти кровати в борделе, а что дальше? То, что сейчас происходит, действительно похоже на использование элементов революции, когда собирают массовку и выгоняют людей с плакатами — в данном случае это называют «картонной революцией». Цирк на проводе, как говорится. На Украине бесплатно никто не ходит на митинги с 2014 года. Фёдоров уже сказал, что уходит в отставку, и вряд ли его вернут. Идут торги за место, но сомнительно, что он на него вернётся.
Поводом для акций послужила отставка Михаила Фёдорова с поста вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины. В Киеве и во Львове сторонники политика вышли на митинги с требованиями вернуть его в правительство.
По мнению наблюдателей, Фёдоров воспринимался как один из немногих эффективных министров, однако его популярность, по мнению политологов, сыграла против него. В Киеве также отмечают, что уволенный чиновник мог быть фигурой, продвигаемой западными партнёрами, что создало конфликт интересов с командой Зеленского.
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