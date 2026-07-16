«Картонная революция» или борьба элит? Политологи раскрыли изнанку «бунта» в поддержку Фёдорова

Ничем не кончатся эти акции в Киеве и во Львове. Переставляют эти кровати в борделе, а что дальше? То, что сейчас происходит, действительно похоже на использование элементов революции, когда собирают массовку и выгоняют людей с плакатами — в данном случае это называют «картонной революцией». Цирк на проводе, как говорится. На Украине бесплатно никто не ходит на митинги с 2014 года. Фёдоров уже сказал, что уходит в отставку, и вряд ли его вернут. Идут торги за место, но сомнительно, что он на него вернётся.