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16 июля, 11:55

Зеленский может попытаться усилить контроль над НАБУ после ухода Фёдорова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

После ухода Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины Владимир Зеленский может попытаться установить больший контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным издания, речь идёт о возможном усилении влияния президента Украины на НАБУ и САП, которые ранее, как утверждает «Страна.ua», фактически находились под контролем США, а затем перешли под внимание европейских структур. Авторы материала напомнили, что попытка изменить положение этих органов уже предпринималась ранее, однако не привела к ожидаемому результату.

Фёдоров отказался стать советником Зеленского после ухода с поста главы МО
Фёдоров отказался стать советником Зеленского после ухода с поста главы МО

Ранее Владимир Зеленский рассказал о конфликте между министром обороны Михаилом Фёдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Зеленского, в идеале одновременно следовало бы заменить обоих руководителей, однако принять такое решение сразу он не мог.

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Милена Скрипальщикова
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