Фёдоров отказался стать советником Зеленского после ухода с поста главы МО

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что не принял предложение Владимира Зеленского стать его советником. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге, трансляцию которого вёл YouTube-канал украинского «24 канала».

По словам бывшего руководителя министерства, разговор состоялся, когда глава государства объявил ему об отставке. «Он предложил стать советником... Я от советника отказался», — сказал Фёдоров.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк проинформировал, что место уволенного чиновника может занять нынешний глава МВД Игорь Клименко. Парламентарий утверждает: причиной кадрового решения стал провал реформы военкоматов. Однако сегодня стало известно, что Клименко отказался от поста министра обороны. После этого Рада экстренно отменила голосование по его кандидатуре.

Сам Зеленский 12 июля анонсировал обновление состава кабинета министров и смену премьера. Вскоре Юлия Свириденко подтвердила свой уход с этой должности. 14 июля Верховная рада проголосовала за её увольнение, что автоматически привело к отставке всего правительства.

На следующий день украинский лидер внёс представление о назначении нового руководителя кабмина — им стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Его называют ставленником Тимура Миндича — «кошелька» Зеленского и центрального фигуранта дела о коррупции в энергетической сфере страны.