Новый состав Кабмина Украины 2026: полный список министров и что это значит для России

Верховная рада 16 июля 2026 года утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Правительство возглавил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, ранее руководивший государственной компанией «Нафтогаз».

Кандидатуру Корецкого поддержали 289 депутатов. После назначения главы правительства парламент утвердил ещё 16 членов Кабмина. Должности министров обороны и иностранных дел в этот список не вошли: голосование по ним 16 июля не проводилось.

Для России важно не только имя нового украинского премьера, но и распределение ключевых портфелей в его правительстве. Именно эти чиновники будут отвечать за оборонную политику, энергетику, внешнюю поддержку Киева, санкционную повестку и восстановление инфраструктуры.

Обновлено 16 июля 2026 года. Материал дополняется по мере завершения кадровых назначений.

Кто вошёл в новый Кабмин Украины в 2026 году

В утверждённый состав правительства вошли премьер-министр, первый вице-премьер, два вице-премьера и руководители 13 министерств.

Премьер-министр Украины — Сергей Корецкий

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль

Вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Всеволод Ченцов

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц — Виталий Безгин

Министр молодёжи и спорта — Матвей Бедный

Министр образования и науки — Андрей Бутенко

Министр внутренних дел — Иван Выговский

Министр аграрной политики и продовольствия — Тарас Высоцкий

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту — Николай Калашник

Министр по делам ветеранов — Виталий Ким

Министр экономики и окружающей среды — Александр Кравченко

Министр здравоохранения — Виктор Ляшко

Министр финансов — Сергей Марченко

Министр юстиции — Денис Маслов

Министр социальной политики, семьи и единства — Денис Улютин

Министр цифровой трансформации — Оксана Ферчук

Министр обороны— Назначение ожидается

Министр иностранных дел — Назначение ожидается

Новый состав Кабинета министров Украины, утверждённый Верховной радой 16 июля 2026 года. Инфографика © Life.ru

Таким образом, на 16 июля утверждены 17 членов Кабинета министров, включая Сергея Корецкого. Два ключевых портфеля остаются незакрытыми.

Почему министров обороны и иностранных дел не назначили

Кандидатуры руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел вносит президент Украины. Их назначения рассматриваются парламентом отдельно от основной части правительства.

При голосовании 16 июля эти две кандидатуры в повестку не вошли. Поэтому называть состав Кабмина окончательно сформированным пока нельзя. После отдельных решений Верховной рады список необходимо дополнить именами новых министров обороны и иностранных дел.

Что изменилось в структуре правительства Украины

Перестановки затронули не только персональный состав Кабмина, но и распределение полномочий между ведомствами.

Энергетический блок возглавил Денис Шмыгаль, одновременно получивший должность первого вице-премьера. До прихода Сергея Корецкого Шмыгаль уже возглавлял украинское правительство, а позднее работал в оборонном и энергетическом блоках.

Аграрная политика вновь представлена отдельным министерством, которое возглавил Тарас Высоцкий. Экономические и экологические вопросы объединили в ведомстве Александра Кравченко.

Региональное и инфраструктурное направления разделены между двумя министрами. Виталий Безгин отвечает за общины, территории и внутренне перемещённых лиц, а Николай Калашник — за восстановление, инфраструктуру и транспорт.

Новыми руководителями также обзавелись министерства внутренних дел, юстиции, образования, цифровой трансформации и по делам ветеранов. При этом часть чиновников сохранила позиции в правительстве, в том числе министры финансов, здравоохранения, молодёжи и спорта, а также социальной политики.

Почему на Украине сменили правительство

Верховная рада приняла отставку Юлии Свириденко 14 июля 2026 года, после чего полномочия сложило всё правительство.

Свириденко заняла пост премьера 17 июля 2025 года и руководила Кабмином менее года. Масштабные кадровые перестановки президент Украины Владимир Зеленский объяснял необходимостью обновить политическую и управленческую стратегию.

Одним из главных аргументов в пользу назначения Корецкого стал его опыт в энергетической отрасли. До перехода в правительство он возглавлял «Нафтогаз», а ранее руководил «Укрнафтой», «Укртатнафтой» и топливной сетью WOG.

Какие задачи поставлены перед новым Кабмином

Состав нового правительства позволяет понять, какие направления Киев считает приоритетными и кто будет принимать решения, напрямую затрагивающие Россию. В первую очередь это касается военной стратегии, производства вооружений, энергетики и взаимодействия Украины с западными странами.

Одним из главных направлений работы правительства Корецкий назвал обеспечение армии и развитие оборонной промышленности. В частности, речь идёт о производстве и поставках беспилотников, роботизированных комплексов, оборудования и вооружений.

Ещё одна приоритетная задача — подготовка энергетической системы и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Этот вопрос стал особенно важным на фоне повреждений электростанций, газовых объектов и других элементов энергетической системы.

Правительство также должно обеспечить устойчивость экономики, поддержку бизнеса и выполнение социальных обязательств. В числе отдельных направлений названы помощь прифронтовым регионам, ветеранам и внутренне перемещённым лицам.

Корецкий подтвердил продолжение курса Украины на евроинтеграцию и сотрудничество с зарубежными партнёрами. От нового Кабмина также ожидают контроля за использованием иностранной финансовой помощи и реализацией проектов восстановления.

Кто был премьер-министром Украины до Сергея Корецкого

До Корецкого правительство возглавляла Юлия Свириденко. Её назначили премьер-министром 17 июля 2025 года, а отставку Верховная рада приняла 14 июля 2026-го.

До Свириденко должность премьера занимал Денис Шмыгаль. В новом Кабмине он получил пост первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Главное о новом составе Кабмина Украины

Новый Кабинет министров Украины сформирован 16 июля 2026 года. Его возглавил бывший руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий, назначение которого поддержали 289 депутатов Верховной рады.

Вместе с премьером утверждены 17 членов правительства. Назначения министров обороны и иностранных дел должны пройти отдельно.

Основными задачами Кабмина названы обеспечение обороны, подготовка к зиме, поддержка экономики и населения, восстановление инфраструктуры и продолжение интеграции Украины в Евросоюз.

Частые вопросы

Кто стал новым премьер-министром Украины в 2026 году?

Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Верховная рада утвердила его кандидатуру 16 июля 2026 года.

Сколько депутатов проголосовали за Сергея Корецкого?

Назначение Корецкого премьер-министром поддержали 289 депутатов Верховной рады.

Сколько человек вошли в новый Кабмин Украины?

На 16 июля утверждены премьер-министр и ещё 16 членов правительства. Назначения министров обороны и иностранных дел пока не завершены.

Кто стал первым вице-премьером Украины?

Первым вице-премьер-министром и одновременно министром энергетики назначен Денис Шмыгаль.

Кто возглавил Министерство внутренних дел Украины?

Новым министром внутренних дел стал Иван Выговский.

Кто стал министром цифровой трансформации Украины?

Министерство цифровой трансформации возглавила Оксана Ферчук.

Назначены ли новые министры обороны и иностранных дел?

Нет. Верховная рада не рассматривала эти назначения при формировании основной части правительства 16 июля.