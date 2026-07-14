Депутат Рады: Украинские министры узнали об отставке кабмина из поста Зеленского

Подавляющая часть членов украинского правительства узнала о необходимости сложить полномочия из публикации Владимира Зеленского и до сих пор не знает, сохранят ли они кресла в новом составе. Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

«Абсолютное большинство министров узнали о необходимости отставки правительства из поста... Даже сейчас, перед увольнением, никто не знает, перейдёт ли работать в следующее правительство или нет», — написала она.

Ранее Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что покидающая пост премьера Юлия Свириденко может возглавить Офис президента, а руководитель ГУР Кирилл Буданов* — сменить Михаила Фёдорова на посту министра обороны. Впрочем, для последнего назначения существует юридическая преграда.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.