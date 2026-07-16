Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины: биография и задачи

Обновлено 16 июля 2026 года. Материал дополняется по мере формирования нового правительства.

Верховная рада Украины 16 июля назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром страны. Кандидатуру руководителя «Нафтогаза» поддержали 289 народных депутатов. Он сменил а.

Представление о назначении Корецкого внёс президент Украины Владимир Зеленский. До голосования кандидатуру одобрил профильный комитет Рады, рекомендовав принять соответствующее постановление № 15414 в целом.

Как Сергей Корецкий стал премьер-министром Украины

Кандидатура Корецкого появилась на фоне масштабного обновления украинского правительства. После отставки Свириденко прежний Кабмин также сложил полномочия, а Зеленский начал консультации по поводу нового главы исполнительной власти.

Одной из главных причин выбора Корецкого Зеленский назвал необходимость подготовки страны к следующей зиме. После проведённых консультаций руководитель «Нафтогаза» оказался наиболее подготовленным кандидатом на должность премьера.

Такой выбор связан прежде всего с энергетическим опытом Корецкого. До перехода в правительство он руководил крупнейшими нефтегазовыми компаниями Украины и занимался восстановлением энергетической инфраструктуры, повреждённой в результате боевых действий.

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Фёдорович Корецкий, или Сергій Корецький в украинском написании, родился 14 марта 1978 года в Луцке. На момент назначения ему 48 лет.

Корецкий получил несколько профильных образований. Он изучал машиностроение и экономику предприятия в Луцком государственном техническом университете, а затем окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по направлению, связанному с добычей нефти и газа.

Большая часть его карьеры связана с топливным и энергетическим бизнесом. Корецкий более 20 лет работал в нефтепереработке, торговле топливом, энергетическом ретейле, управлении оптовыми поставками и привлечении международного финансирования.

Карьера Корецкого в WOG, «Укрнафте» и «Нафтогазе»

В частном бизнесе Корецкий руководил группой компаний Continuum и сетью автозаправочных комплексов WOG. Он также был одним из основателей и председателем совета энергетической трейдинговой компании Centurion Group SA.

В ноябре 2022 года Корецкий возглавил государственные компании «Укрнафта» и «Укртатнафта». По данным «Нафтогаза», при нём «Укрнафта» увеличила добычу нефти и газа, вернулась к прибыльной работе и показала рекордные финансовые результаты.

В мае 2025 года Корецкий стал председателем правления и генеральным директором «Нафтогаза Украины». Его выбрали по итогам независимого конкурса, проведённого наблюдательным советом компании.

Одним из последних крупных решений при Корецком стала реструктуризация двух выпусков еврооблигаций «Нафтогаза» примерно на €1,2 млрд. Более 90% владельцев каждой серии поддержали новые условия, предусматривающие перенос сроков погашения до 2032–2033 годов. Компания объяснила это необходимостью высвободить дополнительные ресурсы для восстановления инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону.

Какие задачи Корецкий поставил перед новым правительством

Перед голосованием в Раде Корецкий заявил, что хочет сделать новый Кабмин «правительством обороны, экономического развития и евроинтеграции».

Первым направлением он назвал обеспечение украинских сил обороны и развитие оборонной промышленности. В числе других задач — социальная поддержка населения, помощь прифронтовым территориям, восстановление повреждённой инфраструктуры и подготовка страны к следующему отопительному сезону.

Корецкий также пообещал поддерживать бизнес и экономическую устойчивость, расширять сотрудничество с международными партнёрами, добиваться эффективного использования иностранной помощи и продолжать движение Украины к членству в Евросоюзе.

Отдельными направлениями работы правительства должны стать поддержка внутренне перемещённых лиц, ветеранов и их семей, а также более тесное взаимодействие Кабмина с Верховной радой.

Почему подготовка к зиме стала главным приоритетом

Корецкий приходит в правительство на фоне регулярных атак на энергетические и газодобывающие объекты. В течение 2026 года «Нафтогаз» неоднократно сообщал о повреждениях производственных мощностей, хранилищ и другой инфраструктуры.

Поэтому опыт нового премьера в энергетике может оказаться особенно востребованным при формировании запасов газа, восстановлении объектов, поиске внешнего финансирования и диверсификации поставок.

При Корецком «Нафтогаз» заключал соглашения о расширении закупок сжиженного природного газа и привлечении американских компаний к восстановлению энергетической инфраструктуры. В июле 2026 года компания также подписала меморандум о долгосрочном сотрудничестве с американской Argent LNG.

Что изменится после назначения нового премьера

Следующим этапом станет окончательное формирование обновлённого состава Кабинета министров. Кадровые решения покажут, сохранит ли Корецкий часть команды Свириденко и какие министерства будут реорганизованы.

Главными критериями работы нового правительства станут прохождение отопительного сезона, устойчивость энергетики, обеспечение оборонных расходов, состояние экономики, отношения с международными кредиторами и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Само назначение Корецкого показывает, что перед новым Кабмином поставлены преимущественно управленческие и антикризисные задачи. В отличие от многих предшественников, он пришёл на пост премьера не из парламента или органов государственной власти, а из корпоративного и энергетического сектора.

Кто был премьер-министром Украины до Корецкого

Предшественницей Корецкого была Юлия Свириденко. Верховная рада поддержала её отставку 14 июля 2026 года, после чего в отставку автоматически ушёл и возглавляемый ею Кабинет министров.

Таким образом, Корецкий стал третьим премьер-министром Украины с начала полномасштабных боевых действий. До Свириденко правительство возглавлял Денис Шмыгаль.

Главное о Сергее Корецком

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. До назначения премьер-министром он руководил «Нафтогазом Украины», а ранее — «Укрнафтой», «Укртатнафтой», группой Continuum и сетью АЗС WOG.

16 июля 2026 года Верховная рада назначила его премьер-министром Украины. За кандидатуру Корецкого проголосовали 289 депутатов.

Главными направлениями работы нового Кабмина Корецкий назвал оборону, экономическое развитие, европейскую интеграцию, подготовку к зиме и поддержку населения.

Частые вопросы

Когда Сергея Корецкого назначили премьер-министром Украины?

Верховная рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого 16 июля 2026 года.

Сколько депутатов проголосовали за Корецкого?

Назначение нового премьер-министра поддержали 289 народных депутатов.

Сколько лет Сергею Корецкому?

Корецкий родился 14 марта 1978 года. На момент назначения премьер-министром ему 48 лет.

Где работал Сергей Корецкий до назначения?

До перехода в правительство Корецкий возглавлял «Нафтогаз Украины». Ранее он руководил «Укрнафтой», «Укртатнафтой», группой Continuum и сетью автозаправочных станций WOG.

Кого Корецкий сменил на посту премьера?

Он сменил Юлию Свириденко, отставку которой Верховная рада поддержала 14 июля 2026 года.

Какие приоритеты назвал новый премьер?

Корецкий назвал оборону, развитие экономики, европейскую интеграцию, подготовку к отопительному сезону, поддержку бизнеса, ветеранов и внутренне перемещённых лиц.