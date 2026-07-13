Заявление киеского главаря Владимира Зеленского о намерении обновить состав правительства окончательно подтвердило, что осенние президентские выборы на Украине не состоятся. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах.

Как отмечает издание, на Банковой, улица, где находится офис президента Украины, окончательно смирились с этим решением. Вместо электоральной кампании страна будет готовиться к зиме, которая, по прогнозам, может стать самой тяжёлой за всё время конфликта.

«На Банковой окончательно смирились с тем, что осенью никаких выборов не будет. Вместо этого стране придётся готовиться к, возможно, самой тяжёлой зиме», — говорится в публикации.

По мнению украинских политиков, в зимний период ожидается усиление ударов по энергетической и топливной инфраструктуре, что потребует максимальной мобилизации ресурсов. Ранее Зеленский уже заявлял о невозможности проведения выборов в условиях военного положения. Нынешний шаг с обновлением кабмина рассматривается как подтверждение этого курса.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что судьба Владимира Зеленского зависит от западных кураторов, и сейчас он ставит им ультиматум, требуя новое вооружение, предупреждая, что если не получит всё сейчас, то через год его не будет. Макгрегор назвал его деятельность фальшивкой и подчеркнул, что Запад несёт ответственность за провальные обещания, приведя нынешнюю администрацию к власти.