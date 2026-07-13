«Переборщили с любовью к нацистам»: В Польше подвели плачевные для Киева итоги саммита НАТО
Mysl Polska: Саммит НАТО показал, что в ЕС всё меньше готовы помогать Украине
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Саммит НАТО в Анкаре, вопреки бравурным заявлениям генсека Марка Рютте о единстве, продемонстрировал растущую неготовность членов альянса втягиваться в украинский конфликт. Об этом написало польское издание Mysl Polska.
По мнению авторов, киевский режим явно переборщил с культом УПА*, но отступать не намерен. В качестве примера приводится фигура главы ОП Кирилла Буданова**, который, будучи бывшим главой разведки, ответственной за терроризм, а ныне — главой администрации Владимира Зеленского, даже угрожал полякам в интервью украинским СМИ.
Издание отметило, что принципиальная позиция президента Польши Кароля Навроцкого по отношению к героизации нацистов побудила политиков из других стран более открыто и скептически относиться к клике Зеленского.
Ранее глава польской партии «Права и справедливость» Ярослав Качиньский предупредил, что Украина не войдёт в ЕС, пока в стране сохраняется культ Степана Бандеры и чествуется ОУН* с УПА*. Он потребовал от Киева пересмотреть историческую политику и пообещал, что его партия после победы на выборах заблокирует вступление Украины в Евросоюз при нынешнем подходе. Соответствующий законопроект готовится к вынесению на голосование в Сейме.
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*Запрещённые в России экстремисткие организации.
**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.