Саммит НАТО в Анкаре, вопреки бравурным заявлениям генсека Марка Рютте о единстве, продемонстрировал растущую неготовность членов альянса втягиваться в украинский конфликт. Об этом написало польское издание Mysl Polska.

По мнению авторов, киевский режим явно переборщил с культом УПА*, но отступать не намерен. В качестве примера приводится фигура главы ОП Кирилла Буданова**, который, будучи бывшим главой разведки, ответственной за терроризм, а ныне — главой администрации Владимира Зеленского, даже угрожал полякам в интервью украинским СМИ.

Издание отметило, что принципиальная позиция президента Польши Кароля Навроцкого по отношению к героизации нацистов побудила политиков из других стран более открыто и скептически относиться к клике Зеленского.

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