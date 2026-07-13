ЕС перестанет давать убежище военнообязанным украинцам, под ударом даже женщины

Евросоюз в ближайшее время перестанет предоставлять временное убежище военнообязанным украинцам. Изменения коснутся как мужчин, так и женщин. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со слов замглавы польского МВД Мачея Дущика.

Еврокомиссия планирует объявить об изменении правил уже в июле. Ожидается, что новые нормы вступят в силу с марта 2027 года и будут применяться также к женщинам. Временная защита останется только для тех украинских граждан, у которых есть специальное свидетельство о том, что они не подлежат мобилизации. По данным издания, работа над изменениями близка к завершению. Польша, которая принимает большое количество украинских беженцев, поддерживает новые правила.

«Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает», — заявил изданию профессор, заместитель министра внутренних дел и администрации, отвечающий за миграционную политику Мацей Душчик.

Ранее в Польше активисты начали проверять украинских беженцев на их отношение к Степану Бандере. В Познани трое местных активистов зашли в офис, который арендовали украинцы, и потребовали осмотреть помещения. Они заявили, что Украина враждебна Польше, и стали спрашивать людей об их отношении к Бандере и Шухевичу. Польская прокуратура возбудила дело по статьям о клевете и унижении.