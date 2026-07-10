Поляки начали проверять украинцев на отношение к Бандере

В Польше активисты начали устраивать украинским беженцам проверки на их отношение к Степану Бандере, сообщает телеканал TVP World.

Инцидент произошёл в Познани: трое местных активистов зашли в офис, арендованный украинцами, и потребовали осмотреть помещения. Они заявили, что Украина враждебно настроена к Польше, и начали расспрашивать присутствующих об их отношении к Бандере и Роману Шухевичу.

Польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства. В полиции заявили, что задержали двух человек. Глава МВД Польши Марцин Кирвинский пообещал жёстко реагировать на подобные инциденты.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не намерена обсуждать с Киевом вопрос отношения к Украинской повстанческой армии*, назвав эту тему не предметом политического торга. Заявление прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, где польский лидер лично подтвердил неизменность позиции Варшавы по историческому вопросу. Навроцкий подчеркнул, что для него вопросы УПА* не являются темой для переговоров.

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