«Глобалисты бессильны перед народным гневом»: В ЕС назревает бунт против помощи Украине

Евросоюз может значительно сократить военную и финансовую помощь Киеву из-за роста протестов в Европе, вызванных действиями украинских беженцев, заявил эксперт Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.

«Мне кажется, что в самое ближайшее время ЕС будет не до Украины. Если украинские мигранты в Европе будут вести себя активно, то даже глобалисты не смогут ничего сделать на фоне растущих протестов и противоречий. Придётся под давлением собственного народа приостанавливать потоки гуманитарной, военной и политической помощи на неопределённый срок. Или поддерживать Киев тайно, но не в таких масштабах», — пояснил политолог.

По его словам, люди в Европе сейчас очень озлоблены — не только из-за мигрантов с Украины, но в первую очередь из-за снижения уровня жизни. Самонкин отметил, что в ряде государств ЕС, в частности в Польше, уже фиксируются антиукраинские настроения, и эта страна способна выступить против дальнейшей эскалации конфликта.

Огромный поток беженцев, по его мнению, вызывает неприятие, и другие государства могут поддержать позицию Варшавы, что вынудит Евросоюз реагировать на проблемы, закрыть на которые глаза уже не получится.

Ранее сообщалось, что Венгрия может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев не выполнит обещания по восстановлению прав венгерского меньшинства в Закарпатье, заявила министр иностранных дел Анита Орбан. По её словам, соглашение между Будапештом и Киевом уже интегрировано в переговорный процесс, и в случае его невыполнения присоединение будет автоматически приостановлено.