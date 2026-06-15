В МИД Венгрии заявили о риске приостановки переговоров по членству Украины в ЕС
Анита Орбан: Венгрия заблокирует переговоры Киева с ЕС без прав венгров
Анита Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
Венгрия может заблокировать переговоры Украины о вступлении в Евросоюз, если Киев не выполнит свои обещания по восстановлению прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Министр иностранных дел Анита Орбан заявила об этом перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
Она напомнила, что 3 июня было достигнуто соглашение между Будапештом и Киевом о расширении прав этнических венгров в Закарпатье в различных сферах (политической, административной, культурной и образовательной). По словам Орбан, эти обязательства уже интегрированы в переговорный процесс Украины с ЕС.
«Если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», — заявила Орбан.
К слову, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее также подчеркнул важность соблюдения всех критериев членства. По его словам, процесс расширения ЕС становится всё более трудным, поскольку объём европейского законодательства и уровень интеграции постоянно растут.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Первый кластер обсуждений касается ключевых принципов и ценностей союза — верховенства права и демократических институтов. Официальные переговоры стартуют 15 июня на конференции в Люксембурге.
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