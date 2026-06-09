Фон дер Ляйен объявила об открытии переговорного кластера с Украиной и Молдавией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшие дни ЕС откроет первый переговорный кластер с Украиной и Молдавией, что ознаменует переход к официальным переговорам о членстве. Заявление прозвучало во вторник в Брюсселе во время презентации 21-го пакета санкций против России.

«В ближайшие дни мы откроем первый кластер с Украиной и Молдовой. И это, по сути, открывает двери к следующему этапу процесса вступления, официальному началу переговоров. И мне не нужно говорить, что Комиссия полностью готова поддержать Украину на её пути к нашему Европейскому Союзу, где ей и место», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина продолжает проводить реформу за реформой, несмотря на продолжающийся конфликт. Киев, по её мнению, свою часть работы выполнил. Глава ЕК заявила, что теперь настало время и для Брюсселя выполнить свою часть.

Ранее Еврокомиссия предложила полностью запретить въезд на территорию Евросоюза всем, кто принимал участие в специальной военной операции. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, Брюссель впервые намерен ввести подобную меру в отношении всех, кто служил в российских Вооружённых силах с начала конфликта. Новый пакет ограничений уже 15 июня обсудят министры иностранных дел стран ЕС.