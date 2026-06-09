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Регион
9 июня, 12:09

Фон дер Ляйен предложила запретить въезд в ЕС всем участникам СВО

Обложка © Х / Ursula von der Leyen

Обложка © Х / Ursula von der Leyen

Еврокомиссия предложила запретить въезд в Евросоюз всем участникам специальной военной операции. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

По её словам, Брюссель впервые хочет ввести такую меру для всех, кто служил в Вооружённых силах России с момента начала конфликта. Фон дер Ляйен заявила, что Европа должна стать недоступной для тех, кто участвовал в боевых действиях против Украины.

Новый пакет ограничений 15 июня обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. После этого станет понятно, как именно будет оформлен запрет и поддержат ли его все участники объединения.

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Ранее Life.ru писал, что 11 стран Европы потребовали от Еврокомиссии ужесточить правила въезда для российских туристов. Среди них — страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также не входящие в ЕС Исландия и Норвегия. Эти государства настаивали на новых жёстких механизмах, которые позволили бы быстро ограничивать въезд граждан «враждебных государств» при геополитической угрозе.

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Николь Вербер
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