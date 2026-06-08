Киев может лишиться миллионов ЕС из-за коррупции на Украине

Украина может недополучить сотни миллионов евро из финансовой программы Евросоюза из-за задержек с выполнением антикоррупционных обязательств. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Еврокомиссии, пожелавшего остаться неназванным.

По данным источника, под угрозой оказались 680 млн евро, которые входят в ранее утверждённый многомиллиардный пакет помощи Киеву. Причиной стали два обязательства, связанные с получением четвёртого и пятого траншей, которые украинская сторона не выполнила в установленные сроки.

«Два этапа, относящиеся к четвёртому и пятому траншам, не были завершены вовремя. Средства, привязанные к этим условиям, пока не перечислены. Крайние сроки исполнения остаются 30 июня и 29 сентября текущего года», — пояснил собеседник издания.

Речь идёт о части кредитной программы ЕС объёмом около 90 млрд евро, предназначенной для поддержки Украины.

Ранее эксперты отмечали, что Брюссель вряд ли станет публично пересматривать свою политику в отношении Киева на фоне коррупционных скандалов. Вместе с тем Евросоюз может усилить давление на украинские антикоррупционные институты, сохраняя прежнюю риторику о поддержке страны.