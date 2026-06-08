ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 19:20

Киев может лишиться миллионов ЕС из-за коррупции на Украине

Киев может лишиться €680 млн из-за невыполнения антикоррупционных реформ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Украина может недополучить сотни миллионов евро из финансовой программы Евросоюза из-за задержек с выполнением антикоррупционных обязательств. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Еврокомиссии, пожелавшего остаться неназванным.

По данным источника, под угрозой оказались 680 млн евро, которые входят в ранее утверждённый многомиллиардный пакет помощи Киеву. Причиной стали два обязательства, связанные с получением четвёртого и пятого траншей, которые украинская сторона не выполнила в установленные сроки.

«Два этапа, относящиеся к четвёртому и пятому траншам, не были завершены вовремя. Средства, привязанные к этим условиям, пока не перечислены. Крайние сроки исполнения остаются 30 июня и 29 сентября текущего года», — пояснил собеседник издания.

Речь идёт о части кредитной программы ЕС объёмом около 90 млрд евро, предназначенной для поддержки Украины.

Зеленский утвердил закон по соглашению о европейском кредите на €90 млрд
Зеленский утвердил закон по соглашению о европейском кредите на €90 млрд

Ранее эксперты отмечали, что Брюссель вряд ли станет публично пересматривать свою политику в отношении Киева на фоне коррупционных скандалов. Вместе с тем Евросоюз может усилить давление на украинские антикоррупционные институты, сохраняя прежнюю риторику о поддержке страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar