29 мая, 17:55

Зеленский утвердил закон по соглашению о европейском кредите на €90 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский утвердил закон, который позволит Украине получить кредит от ЕС в размере до 90 миллиардов евро. Как передаёт «Общественное. Новости», этот документ устанавливает условия для привлечения средств, включая макрофинансовую помощь, предназначенную для поддержки Киева.

Ранее Верховная рада уже одобрила соответствующий меморандум с ЕС. Стоит отметить, что выделение Украине 60 миллиардов евро на оборонные нужды и 30 миллиардов на бюджетные расходы в период с 2026 по 2027 год было согласовано на саммите ЕС в декабре 2025 года. Это решение пришло на смену предложению Еврокомиссии о конфискации российских активов на сумму 200 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в ближайшей перспективе вряд ли станет публично менять подход к поддержке Киева, несмотря на коррупционные скандалы. Евросоюз способен нарастить негласное давление на антикоррупционные структуры Украины, не меняя формального курса партнёрства.

Наталья Демьянова
