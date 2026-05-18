Каллас назвала сроки выплаты первого транша кредита Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Киев получит первый платёж по кредиту ЕС в первой половине июня. Речь идёт о займе на 90 миллиардов евро. По словам Каллас, подготовка к перечислению уже идёт.

«Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», — сказала она журналистам в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в ближайшей перспективе вряд ли станет публично менять подход к поддержке Киева, несмотря на коррупционные скандалы. Евросоюз способен нарастить негласное давление на антикоррупционные структуры Украины, не меняя формального курса партнёрства.