Каллас назвала сроки выплаты первого транша кредита Украине

Каллас: Киев получит первый транш кредита ЕС на €90 млрд в первой половине июня
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Киев получит первый платёж по кредиту ЕС в первой половине июня. Речь идёт о займе на 90 миллиардов евро. По словам Каллас, подготовка к перечислению уже идёт.
«Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», — сказала она журналистам в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в ближайшей перспективе вряд ли станет публично менять подход к поддержке Киева, несмотря на коррупционные скандалы. Евросоюз способен нарастить негласное давление на антикоррупционные структуры Украины, не меняя формального курса партнёрства.
