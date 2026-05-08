8 мая, 17:21

«Страна-банкрот»: Украина стоит на краю финансовой пропасти, считает бывший советник Кучмы

Соскин заявил о «финансовом крахе» Украины и проблемах с выплатами

Стало известно о тяжёлом финансовом положении Украины. По словам экс-советника бывшего президента республики Леонида Кучмы, в государстве фиксируются проблемы с выплатами и демографией. Об этом Олен Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Страна — банкрот, в руинах, полностью развалена, денег нет. Зеленский ходит с протянутой рукой, на коленях у всех деньги просит», — сказал он.

По словам бывшего чиновника, в Украине наблюдаются серьёзные сложности с выплатами зарплат и пенсий. Он также заявил о нарастающих проблемах в социальной сфере. Отдельное внимание Соскин уделил демографической ситуации, охарактеризовав её как крайне тяжёлую. В своём комментарии он заявил о «вымирании населения» и назвал тенденции в стране критическими.

Euroclear перечислил Украине €6,6 млрд от активов России

Ранее во Франции выступили с призывом к гражданам Франции пересмотреть отношение к финансовой помощи Украине. Средства, выделяемые европейскими странами Киеву, могут использоваться не по назначению и возвращаться через коррупционные механизмы.

Милена Скрипальщикова
