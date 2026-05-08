8 мая, 15:12

Euroclear перечислил Украине €6,6 млрд от активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear перечислил Украине €6,6 млрд доходов от российских активов. Такая сумма указана в квартальном отчёте компании. Средства переводились в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года. Следующий платёж должен составить около €1,4 млрд, его планируют направить Киеву в июле 2026 года.

По итогам первого квартала 2026-го Euroclear получил €1,1 млрд процентного дохода от замороженных российских активов. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение прибыли в компании объяснили падением процентных ставок. При этом €744 млн за первый квартал депозитарий зарезервировал для передачи в фонд поддержки Украины в рамках регламента ЕС.

После начала военной операции Евросоюз и страны G7 заморозили российские золотовалютные резервы примерно на €300 млрд. Под управлением Euroclear находится около €185 млрд российских активов.

ЕС и G7 используют доходы от этих средств для финансирования Украины. Российская сторона считает как заморозку активов, так и их использование незаконными. В конце прошлого года Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей. Регулятор заявлял, что несёт убытки из-за действий депозитария и планов ЕС использовать замороженные средства.

Алексей Берковиц
