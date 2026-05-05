Российские инвесторы, чьи активы были заблокированы в Euroclear из-за санкций ЕС, инициировали международный арбитраж, минуя бельгийские суды. Как сообщает бельгийская газета Echo, девять уведомлений об оспаривании уже направлены в Министерство финансов Бельгии, что является начальным шагом в арбитражном процессе, не подпадающем под юрисдикцию бельгийских судов.

Крупные инвесторы, как сообщается, прибегают к дорогостоящей процедуре защиты своих капиталовложений, опираясь на соглашение о защите инвестиций 1989 года между СССР, Бельгией и Люксембургом, которое до сих пор остается в силе. Это соглашение предусматривает возможность обращения к международному арбитражу в нейтральной юрисдикции при возникновении разногласий между государством и иностранным инвестором, что призвано гарантировать беспристрастность решений по сравнению с национальными судами. Бельгия и Люксембург настаивали на включении этого положения в 1989 году, опасаясь за сохранность своих финансовых вложений в Советском Союзе.

По информации издания, в Euroclear в рамках санкций ЕС против России заблокировано в общей сложности 258 миллиардов евро российских государственных и частных средств, из которых 193 миллиарда евро составляют суверенные российские активы. При этом Бельгия признает, что значительная доля этих активов принадлежит лицам, не подпадающим под действие санкций ЕС.

Издание подчёркивает, что на данный момент в рамках судебных разбирательств в Бельгии 200 исков достигли высшей судебной инстанции – Госсовета Бельгии, и все они были отклонены, независимо от того, были ли истцы под санкциями Евросоюза. Бельгийская газета признает, что решения международного арбитража будет "значительно сложнее парировать" по сравнению с разбирательствами в бельгийских судах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы с европейскими странами находятся в кризисе, подчеркнув, что сложившаяся ситуация — не вина России. Он отметил, что Москва не считает себя ответственной за этот кризис в отношениях с ЕС.