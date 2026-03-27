Путин заявил, что кризис в отношениях России и Европы возник не по вине Москвы

Президент России Владимир Путин считает, что отношения Москвы со странами Европы находятся в кризисе. Об этом глава государства сказал на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.

По словам президента, нынешнее состояние диалога с европейскими государствами сложилось не по вине России. Путин отметил, что Москва не считает себя ответственной за этот кризис в отношениях с ЕС.