Носки с Трампом и память о «Союзе — Аполлоне»: что подарили нашим депутатам в США
Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Трампа
Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщил член российской делегации, зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин.
По его словам, среди подарков также были открытка в память о космической программе «Союз — Аполлон» и личный жетон конгрессвумен Анны Паулины Луны.
Делягин уточнил, что визит российской делегации в США готовился в закрытом режиме. По его словам, такой формат выбрали, чтобы избежать возможных провокаций и не сорвать поездку.
Напомним, что это первая за несколько лет поездка российских парламентариев в США на фоне заметного потепления в двусторонних контактах после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В состав группы вошли российские депутаты, которым американская сторона разрешила въезд для встреч с членами Конгресса и чиновниками. Анна Паулина Луна ещё в январе сообщала, что Госдеп одобрил визит четырёх российских парламентариев в Конгресс. Ранее Делягин также говорил, что перед поездкой участников делегации временно вывели из-под санкций. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. Сами переговоры заняли около полутора часов.
