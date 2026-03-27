Носки с Трампом и память о «Союзе — Аполлоне»: что подарили нашим депутатам в США

Делягин уточнил, что визит российской делегации в США готовился в закрытом режиме. По его словам, такой формат выбрали, чтобы избежать возможных провокаций и не сорвать поездку.

Напомним, что это первая за несколько лет поездка российских парламентариев в США на фоне заметного потепления в двусторонних контактах после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В состав группы вошли российские депутаты, которым американская сторона разрешила въезд для встреч с членами Конгресса и чиновниками. Анна Паулина Луна ещё в январе сообщала, что Госдеп одобрил визит четырёх российских парламентариев в Конгресс. Ранее Делягин также говорил, что перед поездкой участников делегации временно вывели из-под санкций. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. Сами переговоры заняли около полутора часов.