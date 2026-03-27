Конгрессвумен Луна устроила экскурсию для делегации Госдумы по Капитолию
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна лично провела экскурсию для российских парламентариев по одному из главных символов власти США — Капитолию. Видео опубликовала журналист Лора Келли.
Российские представители Госдумы осматривали здание, а некоторые из них делали фотографии на память.
Экскурсия для депутатов Госдумы по Капитолию в Вашингтоне. Видео © X / Laura Kelly
На опубликованных кадрах видно, как делегация проходит по историческим помещениям и знакомится с архитектурой и внутренним устройством здания.
Напомним, делегация Госдумы, куда вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Они отправились в Вашингтон по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. Сами переговоры заняли около полутора часов.
Обложка © X / Laura Kelly