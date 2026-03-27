Конгрессвумен Луна устроила экскурсию для делегации Госдумы по Капитолию

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна лично провела экскурсию для российских парламентариев по одному из главных символов власти США — Капитолию. Видео опубликовала журналист Лора Келли.

Российские представители Госдумы осматривали здание, а некоторые из них делали фотографии на память.

На опубликованных кадрах видно, как делегация проходит по историческим помещениям и знакомится с архитектурой и внутренним устройством здания.