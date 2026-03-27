Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 04:23

Конгрессвумен Луна устроила экскурсию для делегации Госдумы по Капитолию

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна лично провела экскурсию для российских парламентариев по одному из главных символов власти США — Капитолию. Видео опубликовала журналист Лора Келли.

Российские представители Госдумы осматривали здание, а некоторые из них делали фотографии на память.

Экскурсия для депутатов Госдумы по Капитолию в Вашингтоне. Видео © X / Laura Kelly

На опубликованных кадрах видно, как делегация проходит по историческим помещениям и знакомится с архитектурой и внутренним устройством здания.

Посол РФ назвал продуктивными переговоры членов Госдумы с конгрессменами США
Посол РФ назвал продуктивными переговоры членов Госдумы с конгрессменами США

Напомним, делегация Госдумы, куда вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Они отправились в Вашингтон по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. Сами переговоры заняли около полутора часов.

Обложка © X / Laura Kelly

Юния Ларсон
