Посол РФ назвал продуктивными переговоры членов Госдумы с конгрессменами США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun
Переговоры представителей Госдумы с членами Конгресса во время первого за 12 лет визита в США были продуктивными, заявил посол России Александр Дарчиев. Он сообщил, что встреча прошла успешно, и выразил надежду на восстановление диалога законодательных органов двух стран.
«Переговоры прошли успешно. Во всяком случае, события очень позитивные», — заявил он РИА «Новости».
Напомним, делегация Госдумы, куда вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Они отправились в Вашингтон по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. Сами переговоры заняли около полутора часов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.