Посол РФ назвал продуктивными переговоры членов Госдумы с конгрессменами США

Переговоры представителей Госдумы с членами Конгресса во время первого за 12 лет визита в США были продуктивными, заявил посол России Александр Дарчиев. Он сообщил, что встреча прошла успешно, и выразил надежду на восстановление диалога законодательных органов двух стран.