Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 03:33

Посол РФ назвал продуктивными переговоры членов Госдумы с конгрессменами США

Переговоры представителей Госдумы с членами Конгресса во время первого за 12 лет визита в США были продуктивными, заявил посол России Александр Дарчиев. Он сообщил, что встреча прошла успешно, и выразил надежду на восстановление диалога законодательных органов двух стран.

«Переговоры прошли успешно. Во всяком случае, события очень позитивные», заявил он РИА «Новости».

Напомним, делегация Госдумы, куда вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Они отправились в Вашингтон по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. Сами переговоры заняли около полутора часов.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar