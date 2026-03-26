Чернышов заявил о намерении РФ выстроить диалог с США по парламентской линии

Российская парламентская делегация прибыла в США, чтобы заложить основу для диалога между двумя странами на уровне законодательных органов. Как заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, главная задача — донести позицию Москвы и российских граждан до американских законодателей и добиться уважения и равенства в будущих отношениях.

«Мы прилетели на переговоры без иллюзий, но с чёткой позицией и готовностью к откровенному диалогу. Повестка на встречу с Конгрессом у нас очень чёткая: заложить основу диалога двух мировых держав по парламентской линии. Ключевой целью ставим донести позицию нашей страны и наших граждан», — сказал парламентарий ТАСС.

По словам Чернышова, переговоры с американскими конгрессменами уже начались. Во встречах участвуют представители как Республиканской, так и Демократической партии, что подчёркивает важность начатого диалога для обеих сторон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле рассчитывают на значимую роль межпарламентских контактов в восстановлении диалога между Россией и США. По его словам, это направление взаимодействия долгое время оставалось полностью замороженным, поэтому даже первые шаги в этой сфере помогут вернуть рабочие связи.