Кремль поддержал возобновление межпарламентского диалога с США

В Кремле заявили о готовности поддержать возобновление диалога между Россией и США, в том числе на уровне парламентов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с США. Мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединённых Штатов», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков отметил, что Москва уже не раз предлагала наладить такие контакты. Возможная поездка российской делегации в США для встречи с конгрессменами рассматривается как позитивный шаг. По его словам, взаимодействие между парламентариями двух стран «действительно необходимо» и может стать важным каналом общения.

Ранее сообщалось, что делегация депутатов Госдумы готовится к поездке в Соединённые Штаты для встречи с американскими конгрессменами. Предполагается, что группу возглавит внук государственного деятеля СССР Вячеслава Молотова — зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.