Внук Молотова может возглавить делегацию Госдумы на переговорах в США
Делегация депутатов Госдумы готовится к поездке в Соединённые Штаты для встречи с американскими конгрессменами. Предполагается, что группу возглавит внук государственного деятеля СССР Вячеслава Молотова — зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Об этом пишет газета «Ведомости».
«А Никонов — отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», — заявил источник газеты.
Поездка станет возможной только при временной приостановке санкций против российских парламентариев, что должно быть согласовано с Госдепартаментом США. В делегацию войдут представители нескольких фракций, однако конкретный состав пока не раскрывается.
В состав делегации Государственной думы для переговоров с конгрессменами США вошли депутаты как минимум четырёх партий, представляющие разные комитеты нижней палаты. Основу группы составляют члены комитета по международным делам, однако участие примут также парламентарии из других комитетов.
