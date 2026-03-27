Украинских мужчин, депортированных из Соединённых Штатов, на родине сразу же встречают сотрудники территориальных центров комплектования. «Ухилянтам» даже не позволяют заехать домой перед отправкой в военкомат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на рассказы несчастных.

«Когда я сидел в самолёте по пути на Украину, я понимал, что меня ждёт. Но надеялся, что хотя бы дадут сначала домой заехать. Всё произошло даже быстрее, чем я думал», — рассказал 28-летний тату-мастер Владимир Дудник, получивший позывной Америка.

Другой мобилизованный с того же рейса Антон Смовж сообщил, что медкомиссия прошла без разбора, и после этого он ушёл в самоволку.

Адвокаты отмечают, что украинским мужчинам всё чаще отказывают в продлении программы приёма беженцев и выдворяют на родину даже за незначительные нарушения закона. Вместе с Дудником депортировали мужчину с двумя детьми и 36-летнего парня, прожившего в США 20 лет, — он даже по-украински почти не говорит.

Напомним, по данным CNN, депортированные из США украинцы по возвращению на родину отправляются на фронт. Например, в минувшем ноябре в Незалежную вернули 45 человек, 24 из которых оказались «ухилянтами» и были мобилизованы.