Граждане Украины, которых депортирует Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), по возвращению на родину отправляются на фронт. Об этом сообщил телеканал CNN. Например, в ноябре 2025 года группа из 45 мужчин была передана представителям Незалежной на границе с Польшей, и 24 из них оказались в розыске за уклонение от службы.

Их передали полиции, а затем — в ТЦК. Беглецов отправили на ускоренные курсы операторов БПЛА для дальнейшего перевода на фронт. При этом украинская армия в целом испытывает нехватку личного состава.

Опубликована и статистка по «ухилянтам»: по данным телеканала, около двух миллионов мужчин скрываются от мобилизации, а ещё порядка 200 тысяч признаны дезертирами. Всего с начала конфликта в Штаты въехало 280 тысяч граждан Незалежной.

Ранее на Украине объявили в розыск «уклонистку». Оказалось, что на деле «ухилянтка» не имеет медицинского образования и не подходит под критерии мобилизации. На фоне скандала в Незалежной снова стали обсуждать призыв на службу представительниц прекрасного пола.

