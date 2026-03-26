На Украине мобилизацию переводят на цифровую основу с 1 апреля

Мобилизационный процесс на Украине с 1 апреля претерпевает изменения и переводится на цифровую основу. Об этом сообщает агентство УНН.

По данным источника, речь идёт не о корректировке законодательства, а о полном развёртывании цифровых инструментов. Одним из ключевых нововведений станет получение мобилизационных повесток в электронном виде. Цифровая система будет фиксировать нарушения, включая неявку в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), что существенно усилит контроль за их выполнением.

Процедура оформления отсрочки упростилась: подать документы теперь можно онлайн без личного визита в ТЦК. Однако сам механизм стал жёстче, поскольку все основания для отсрочки проверяются централизованно через государственные реестры. Изменения коснулись и системы бронирования работников: вводится регулярная проверка предприятий, имеющих статус критически важных, а данные о забронированных автоматически сверяются с налоговыми и пенсионными реестрами.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали ловить мужчин через сайты знакомств. Сотрудники ТЦК регистрируются, общаются с призывниками и назначают встречи, но вместо девушки на свидание приезжают военные и увозят жертву. По словам сотрудницы военкомата, в такие ловушки каждый месяц попадается немало мужчин — они идут на романтическое свидание, а уезжают уже мобилизованными.