Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 14:21

Во Львове сотрудники ТЦК силой запихали мужчину в машину

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования применили физическую силу при мобилизации, его насильно затолкали в автомобиль. Об инциденте сообщило украинское издание «Страна», публикуя кадры с места.

Видео © Telegram / Труха Украина

В украинских соцсетях регулярно публикуются кадры силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. В обществе закрепился термин «бусификация», которым обозначают действия сотрудников ТЦК, заталкивающих людей в микроавтобусы и увозящих в неизвестном направлении.

На Украине снова обсуждают вопрос о мобилизации женщин в ВСУ
На Украине снова обсуждают вопрос о мобилизации женщин в ВСУ

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских военкоматов начали использовать сайты знакомств для проведения мобилизации. Представители ТЦК либо лично ведут переписку с мужчинами, назначая встречи, либо привлекают к этому женщин-коллег. Когда потенциальный призывник приходит на свидание, его уже ожидает патруль. Таким образом, под видом романтического знакомства военкомы задерживают граждан для последующей отправки на службу.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Анастасия Никонорова
