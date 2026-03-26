Во Львове сотрудники ТЦК силой запихали мужчину в машину
Во Львове сотрудники территориального центра комплектования применили физическую силу при мобилизации, его насильно затолкали в автомобиль. Об инциденте сообщило украинское издание «Страна», публикуя кадры с места.
Видео © Telegram / Труха Украина
В украинских соцсетях регулярно публикуются кадры силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. В обществе закрепился термин «бусификация», которым обозначают действия сотрудников ТЦК, заталкивающих людей в микроавтобусы и увозящих в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что сотрудники украинских военкоматов начали использовать сайты знакомств для проведения мобилизации. Представители ТЦК либо лично ведут переписку с мужчинами, назначая встречи, либо привлекают к этому женщин-коллег. Когда потенциальный призывник приходит на свидание, его уже ожидает патруль. Таким образом, под видом романтического знакомства военкомы задерживают граждан для последующей отправки на службу.
