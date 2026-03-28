Бельгийский депозитарий Euroclear смягчил правила платежей для европейских держателей российских валютных облигаций. Как пишет Bloomberg, теперь они могут получать ранее замороженные выплаты без обязательного разрешения американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

По словам юриста по санкциям из компании Nektorov, Saveliev & Partners Глеба Бойко, фактически речь идёт об обмене активами, который до этого работал только с российской стороны, а европейская часть оставалась заблокированной, несмотря на наличие законодательной базы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы с европейскими странами находятся в кризисе, подчеркнув, что сложившаяся ситуация — не вина России. Он отметил, что Москва не считает себя ответственной за этот кризис в отношениях с ЕС.