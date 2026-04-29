Нефть и газ отдыхают: Дмитриев объявил главным активом России мозги и таланты

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что креативные специалисты в России не должны терять доходы от рекламы, несмотря на изменения в IT-сфере. По его словам, важно сохранить прежний уровень заработка в социальных сетях.

«Очень важно, чтобы, например, российские креативные люди зарабатывали не меньше рекламы в соцсетях, чем они зарабатывали раньше», — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос участницы просветительского марафона «Знание. Первые».

Дмитриев подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ страны остаются образованные и талантливые люди. Он призвал активнее развивать креативную экономику и создавать условия для её роста.

По его словам, важно с раннего возраста формировать у молодых людей понимание предпринимательства и давать возможность реализовывать свои идеи. Это позволит не только развивать креативный потенциал, но и превращать его в успешные проекты.

Ранее Владимир Путин заявлял, что уровень экономического развития страны является определяющим для выполнения всех задач в оборонной сфере. Российский лидер акцентировал внимание на том, что законные интересы национального предпринимательства должны быть защищены, поскольку именно бизнес сегодня представляет собой практически всю экономическую систему России.