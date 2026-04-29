Не нефть и не газ: Дмитриев назвал главный ресурс России на будущее

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал главным активом России образованных, мотивированных и талантливых людей. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», отвечая на вопрос о роли России в мире в ближайшие 10–15 лет.

По словам Дмитриева, страна может играть ключевую роль в мировой экономике благодаря нескольким факторам.

«Мы работаем над тем, чтобы Россия играла ключевую роль. Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира, Россия — это мощная экономическая держава, которая обладает самыми крупными запасами ресурсов в мире», — сказал он.

Дмитриев отметил, что Россия располагает крупнейшими запасами ресурсов. По его словам, на втором месте находятся США, чья ресурсная база ниже примерно на 40%.

При этом глава РФПИ подчеркнул, что ещё важнее для страны человеческий капитал.

«Но наш второй или даже более важный, самый главный ресурс – это люди. Образованные, мотивированные, талантливые люди – это, безусловно, мощнейший актив России. Поэтому человеческий капитал и ресурсный капитал дают нам очень серьезные возможности двигаться вперед», — добавил Дмитриев.

Он также назвал преимуществом России сотрудничество со странами Глобального Юга. По мнению Дмитриева, сочетание ресурсов, кадров и международных связей создаёт для страны серьёзные возможности на будущее.