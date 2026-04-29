29 апреля, 15:39

Не нефть и не газ: Дмитриев назвал главный ресурс России на будущее

Дмитриев назвал людей главным активом России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал главным активом России образованных, мотивированных и талантливых людей. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», отвечая на вопрос о роли России в мире в ближайшие 10–15 лет.

По словам Дмитриева, страна может играть ключевую роль в мировой экономике благодаря нескольким факторам.

«Мы работаем над тем, чтобы Россия играла ключевую роль. Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира, Россия — это мощная экономическая держава, которая обладает самыми крупными запасами ресурсов в мире», — сказал он.

Дмитриев сравнил борьбу ЕС с кризисом с самонокаутом каратиста
Дмитриев сравнил борьбу ЕС с кризисом с самонокаутом каратиста

Дмитриев отметил, что Россия располагает крупнейшими запасами ресурсов. По его словам, на втором месте находятся США, чья ресурсная база ниже примерно на 40%.

При этом глава РФПИ подчеркнул, что ещё важнее для страны человеческий капитал.

«Но наш второй или даже более важный, самый главный ресурс – это люди. Образованные, мотивированные, талантливые люди – это, безусловно, мощнейший актив России. Поэтому человеческий капитал и ресурсный капитал дают нам очень серьезные возможности двигаться вперед», — добавил Дмитриев.

Дмитриев заявил, что конфликт на Ближнем Востоке ослабляет Запад
Дмитриев заявил, что конфликт на Ближнем Востоке ослабляет Запад

Он также назвал преимуществом России сотрудничество со странами Глобального Юга. По мнению Дмитриева, сочетание ресурсов, кадров и международных связей создаёт для страны серьёзные возможности на будущее.

Марина Фещенко
