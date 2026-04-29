Дмитриев заявил, что конфликт на Ближнем Востоке ослабляет Запад

Конфликт на Ближнем Востоке с экономической точки зрения ослабляет западные страны и усиливает позиции России. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе Федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

«Конфликт очень сильно повлияет в основном на западные страны. Это тот конфликт, который с экономической точки зрения только усиливает позиции России, а с позиции Запада только ослабляет с экономической точки зрения», — сказал Дмитриев.

По его словам, главным ударом для западных экономик может стать рост нестабильности в регионе, который влияет на энергорынки, логистику и глобальные цепочки поставок. Дмитриев также напомнил, что ещё летом прошлого года прогнозировал возможное ухудшение отношений между Ираном и западными странами. Отдельно он упомянул риск закрытия Ормузского пролива. Этот маршрут имеет ключевое значение для мировых поставок нефти, поэтому любое обострение вокруг него может быстро отразиться на ценах и экономической ситуации в разных странах.

Ранее Кирилл Дмитриев посоветовал Швеции закупать авиационное топливо у России. Такое заявление он сделал на фоне предупреждения шведских властей о возможном дефиците керосина.