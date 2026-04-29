

29 апреля, 12:19

65 миллиардов без победы: Конгресс припомнит Трампу расходы на операцию против Ирана

Американист Мирзаян: Расходы США на войну с Ираном вредят позициям Трампа

Финансовые затраты США на военную операцию против Ирана превысили 65 миллиардов долларов, однако заявленных целей достичь не удалось, и президенту Дональду Трампу могут припомнить эти потери в Конгрессе. Об этом заявил «Ридусу» американист Геворг Мирзаян.

Согласно докладу Пентагона, стартовые шесть дней обошлись в 11,3 миллиарда, последующие ежедневные траты — в миллиард. Мирзаян отметил, что даже озвученная сумма весьма чувствительна, особенно без позитивных результатов. Это может стать основанием для импичмента, а демократы наверняка используют ситуацию, чтобы набрать очки на промежуточных выборах.

«Президенту США Дональду Трампу припомнят эти потери, когда он станет отчитываться по итогам войны перед Конгрессом», — уверен эксперт.

Блокада без активных боёв дешевле, но масштабное перемещение войск всё равно требует огромных расходов.

На дипломатическом поприще дела между США и Ираном идут медленно, поэтому ранее американский президент Дональд Трамп приказал готовиться к долгой блокаде вместо усиления военных действий. В Белом доме считают, что это даёт Вашингтону «максимальное влияние» на Тегеран.

Владимир Озеров
