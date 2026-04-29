Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана

США намерены готовиться к длительной блокаде Ирана вместо усиления военных действий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Продолжать давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты Ирана и выходу оттуда», — передаёт издание позицию Дональда Трампа по итогам обсуждений.

По данным источников, американский лидер поручил своей команде сосредоточиться именно на этом варианте. Он считает его менее рискованным по сравнению с возобновлением бомбардировок.

Также рассматривались другие сценарии. Среди них — новые авиаудары или полный выход из конфликта, однако их сочли более опасными.

Заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила, что блокада даёт Вашингтону «максимальное влияние» на Тегеран. Она подчеркнула, что Белый дом согласится только на такое соглашение, которое обеспечит безопасность страны.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен принимать предложение Ирана о мирном урегулировании конфликта. Тегеран предлагает разблокировать Ормузский пролив и прекратить бои, отложив ядерные переговоры на потом. Это ослабит США: без связи с ядерной проблемой у Вашингтона исчезнет рычаг давления.