Зеленскому приготовиться! В ЕС сообщили плохие новости Украине из-за скандалов

На фоне коррупционных скандалов Евросоюз может усилить давление на антикоррупционные органы Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

В ближайшее время ЕС вряд ли публично изменит свою политику в отношении Украины. При этом, Брюссель может активизировать влияние на работу антикоррупционных структур страны.

Он считает, что такие органы могут быть ориентированы в соответствии с политическими интересами европейских стран. В случае смены власти в Киеве глава украинского режима Владимир Зеленский может оказаться объектом антикоррупционных расследований.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Расследование касается возможной легализации денежных средств, полученных преступным путём.