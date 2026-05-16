Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 08:56

Зеленскому приготовиться! В ЕС сообщили плохие новости Украине из-за скандалов

Депутат Картайзер анонсировал рост давления ЕС на антикоррупционные органы Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

На фоне коррупционных скандалов Евросоюз может усилить давление на антикоррупционные органы Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

В ближайшее время ЕС вряд ли публично изменит свою политику в отношении Украины. При этом, Брюссель может активизировать влияние на работу антикоррупционных структур страны.

Он считает, что такие органы могут быть ориентированы в соответствии с политическими интересами европейских стран. В случае смены власти в Киеве глава украинского режима Владимир Зеленский может оказаться объектом антикоррупционных расследований.

Вова на нервах: в чём обвиняют Ермака и где в коррупционных схемах Зеленский
Вова на нервах: в чём обвиняют Ермака и где в коррупционных схемах Зеленский

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Расследование касается возможной легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Европарламент
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar