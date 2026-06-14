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Регион
14 июня, 13:22

Во Франции раскритиковали планы ЕС по приёму Украины

Политик Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за вступление Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Такое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«О да, не отрицаю, ваша супер-«реформа ЕС изнутри» выглядит просто замечательно!… Настолько замечательно, что скоро она официально примет в свои ряды Украину — с её развалом, коррупцией, убийственным сельскохозяйственным демпингом и войной!» — написал он.

Политик призвал Францию выйти из Евросоюза, чтобы спасти страну.

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Напомним, что ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Первый кластер обсуждений касается ключевых принципов и ценностей союза — верховенства права и демократических институтов. Официальные переговоры стартуют 15 июня на конференции в Люксембурге.

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Наталья Афонина
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