Во Франции раскритиковали планы ЕС по приёму Украины

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Такое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«О да, не отрицаю, ваша супер-«реформа ЕС изнутри» выглядит просто замечательно!… Настолько замечательно, что скоро она официально примет в свои ряды Украину — с её развалом, коррупцией, убийственным сельскохозяйственным демпингом и войной!» — написал он.

Политик призвал Францию выйти из Евросоюза, чтобы спасти страну.

Напомним, что ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Первый кластер обсуждений касается ключевых принципов и ценностей союза — верховенства права и демократических институтов. Официальные переговоры стартуют 15 июня на конференции в Люксембурге.