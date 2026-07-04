Качиньский: Украина не сможет вступить в ЕС при «культе Бандеры»

Украина не сможет вступить в Европейский союз, если продолжит политику героизации Степана Бандеры и участников ОУН*-УПА*. Об этом заявил лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, текст его письма приводит Polsat News.

«Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА* и ОУН* не вступит в Европейский союз», — предупредил он и добавил, что в случае победы на выборах его политическая сила не допустит такого сценария.

Качиньский потребовал от Киева пересмотра политики исторической памяти. При этом он подчеркнул, что не возлагает коллективную ответственность на всех украинцев, а говорит только о тех, кто считает «варварских преступников героями».

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