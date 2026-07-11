В Польше требуют закрыть Украине путь в Евросоюз из-за Волыни

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» намерена вынести на голосование в сейме проект резолюции, которая выступает против приёма Украины в Европейский союз. Об этом сообщил кандидат в премьер-министры от партии Пшемыслав Чарнек, выступивший на пресс-конференции у памятника жертвам Волынской резни в Люблине.

По словам политика, к такому шагу партию подтолкнула то, что Украина возводит в героев виновников тех событий.

«В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз», — заявил он.

В своём заявлении Чарнек также указал на недопустимость существования в Евросоюзе идеологических основ, чуждых европейской и христианской традиции. Кроме того, он выразил убеждение, что членом союза не может страна, которая публично возвеличивает собственное трагическое и мрачное прошлое.

В партии рассчитывают, что документ рассмотрят уже на ближайшем заседании сейма, которое пройдёт 15–17 июля.

Напомним, кульминацией событий 1943 года, известных как Волынская резня, принято считать 11 июля. В этот день украинские националисты одновременно напали примерно на 150 польских деревень. Историки в Польше называют произошедшее геноцидом и этнической чисткой, а число погибших оценивают, по разным подсчётам, от 100 до 130 тысяч человек.

Также ранее лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский предупреждал, что Украина не попадёт в Евросоюз, пока сохраняет культ Степана Бандеры и прославляет ОУН* и УПА*. Он потребовал от Киева пересмотреть политику исторической памяти и пообещал, что его партия в случае победы на выборах не допустит вступления Украины в ЕС при таком подходе.

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