К 83-й годовщине кульминации Волынской резни ФСБ России опубликовала засекреченные материалы, посвящённые расследованию преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны и после её окончания.

Основное внимание в документах уделено Дмитрию Купяку, известному под прозвищем «Клей». По данным архивов, он возглавлял боевую группу «Службы безпеки» ОУН*, действовавшую на территории Львовской области. После войны Купяк, как утверждается в материалах, покинул СССР, через Польшу и ФРГ перебрался в Канаду, где занялся ресторанным бизнесом.

«В ходе расследования по настоящему делу установлено, что бандой «Клея» было убито: при непосредственном участии Олейника В.И. – 68 человек советских граждан, Мороз А.П. – 59 человек, Чучмана П.З. – 49 человек, Чучмана С.И. – 35 человек, Смаги П.А. – 33 советских гражданина, а также при их непосредственном участии сожжено село Адамы Бродовского района, насчитывавшее до 300 дворов», — говорится в документе.

В опубликованных архивных материалах также приведены результаты расследования в отношении участников его отряда. Им вменялись десятки убийств советских граждан, поджог села Адамы Бродовского района и нападение в мае 1944 года на село Купча, во время которого были убиты трое местных жителей польской национальности.

Напомним, в 2026 году отношения между Варшавой и Киевом обострились из-за споров о деятельности ОУН-УПА*. Украинские власти приняли решения, связанные с увековечением деятелей националистического движения, что вызвало недовольство в Польше. Несмотря на продолжение сотрудничества в сфере безопасности и поддержку Украины со стороны Польши, политическая напряженность между странами усилилась.

Ранее чешский аналитик Петр Друлак заявил, что Киев сам загнал себя в глубокий кризис: на фронте Украина теряет Донбасс, а в дипломатии — ключевого союзника в лице Польши, отношения с которой опустились почти до уровня войны. Причиной разрыва эксперт назвал отказ от прагматизма ради героизации пособников нацизма. Комментируя лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла, аналитик подчеркнул, что отзыв ранее вручённой награды соответствует межгосударственным отношениям военного уровня.

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