Киев сам загнал себя в глубокий кризис: на фронте Украина теряет Донбасс, а в дипломатии — ключевого союзника в лице Польши, отношения с которой опустились почти до уровня войны. Об этом написал чешский аналитик Петр Друлак в издании Časopis argument.

«Украина теряет не только Донбасс, но и в последние месяцы — важнейшего союзника в лице Польши», — отметил Друлак отметив, что потеря такого партнёра во время военного конфликта для Киева губительна.

Причиной разрыва эксперт назвал отказ от прагматизма ради героизации пособников нацизма — Бандеры и Шухевича. Из-за этого, по его мнению, отношения с Варшавой докатились до «дипломатической войны». Комментируя лишение Зеленского ордена Белого орла, аналитик подчеркнул, что отзыв ранее вручённой награды у действующего президента соответствует межгосударственным отношениям военного уровня.

Обостряется и стратегическая сторона. Как отмечается в публикации, Польша уже начала сокращать военную помощь, в том числе передачу авиации, а польские инвесторы окончательно разуверились в украинском рынке.

Автор делает вывод, что заигрывание с радикалами для Зеленского оказалось важнее понимания надвигающегося краха. По прогнозу Друлака, киевский главарь, скорее всего, в итоге сбежит, а Украина или её часть останется с российским противником на востоке и польским на западе.

Напомним, в 2026 году отношения Польши и Украины заметно обострились на фоне исторических споров вокруг оценки деятельности ОУН* и УПА*, а также разногласий по вопросам национальной памяти и внутренней политики. Поводом для дипломатических конфликтов стали решения украинских властей, связанные с увековечением деятелей украинского националистического движения, что вызвало резкую реакцию Варшавы. Несмотря на сохраняющееся сотрудничество в сфере безопасности и поддержку Украины со стороны Польши, между странами усилились политические противоречия, сопровождавшиеся взаимной критикой и дипломатическими демаршами.

Тем временем британское издание Unherd сообщало, что российские войска ведут успешное наступление в Донбассе и в скором времени возьмут регион под полный контроль. Авторы материала также указывали, что экономика России сейчас чувствует себя увереннее, чем экономика большинства стран Евросоюза.

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