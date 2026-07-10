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Регион
10 июля, 08:06

В Британии признали очевидное: экономика РФ крепче европейской, а Донбасс скоро освободят

Unherd: ВС России скоро полностью освободят Донбасс из-за трудностей Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Российские войска ведут успешное наступление в Донбассе и скоро полностью освободят регион. Об этом говорится в публикации британского издания Unherd.

Статья посвящена текущей ситуации вокруг конфликта и последствиям боевых действий для обеих сторон. По словам авторов материала, российская экономика сейчас находится в более выгодном положении, чем экономика значительной части Евросоюза. Главным показателем происходящего называется ситуацию на фронте. Российская армия продолжает наступление и приближается к установлению контроля над всей территорией Донбасса.

Сложности Украины, по мнению экспертов, не ограничиваются боевыми действиями. Они также указывают на проблемы внутри страны и за рубежом.

«Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на всё более распространённую политику бусификации», — говорится в материале.

По мнению британских обозревателей, жёсткие действия украинских военкомов приводят к росту недовольства среди населения и усиливают сопротивление продолжению конфликта. Также британское СМИ обратило внимание на обсуждение в Евросоюзе возможного изменения условий временной защиты для украинцев. В публикации утверждается, что речь шла об исключении мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из этой программы.

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Напомним, ранее Армия России освободила Константиновку — одно из главных укреплений ВСУ в ДНР. Взятие города сломало миф о «поясе крепостей» Киева, заявил политолог.

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Милена Скрипальщикова
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