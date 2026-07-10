«Барс», «Лютый» и FP-1: детальный разбор оружия, которым Украина бьёт по нашим городам и детям Оглавление FP-1: характеристики, дальность и боевая часть БПЛА «Лютый»: характеристики и дальность до 1000 км БПЛА «Барс»: совместное производство Украины и Германии БПЛА «Бобр»: 12 часов в воздухе и наведение НАТО ATACMS: баллистические ракеты и их перехват С-400 HIMARS: РСЗО с американскими специалистами на Украине Storm Shadow и SCALP: крылатые ракеты от Британии и Франции Ракета FP-5 «Фламинго»: характеристики и стоимость В 2026 году Украина резко нарастила интенсивность атак БПЛА по России. Это дроны FP-1, «Лютый», западные «Бобр», ATACMS, HIMARS, Storm Shadow. Дальность, характеристики и как российская ПВО сбивает ракеты — в материале Life.ru. 9 июля, 22:15 ВСУ используют западное вооружение для удара вглубь России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

С весны 2026 года Украина резко нарастила интенсивность атак БПЛА по России. Ежедневно на наши гражданские объекты в разных регионах страны отправляют по 200–500 беспилотников, дронов и ракет. Жертвами ударов становятся мирные граждане, дети. Благодаря помощи Запада ВСУ пытается наращивать свои боевые возможности. Киевский режим уже использует в налётах реактивные ракеты-дроны типа «Барс», скоростные аппараты «Морок». В середине июня 2026 года, когда был самый массированный налёт дронов на Москву, страны Европы объявили о новых пакетах военной помощи для Украины. Например, Великобритания пообещала закупить для ВСУ 350 ракет, 150 тысяч дронов. Германия собирается выделить 400 миллионов долларов на закупку оружия, Нидерланды готовы предоставить Киеву 500 миллионов евро.

Киев получает РСЗО и крылатые ракеты из США, Великобритании, Франции, а немецкие комплектующие для БПЛА маскирует под собственные разработки. Много из того, что летит в Россию, становится лёгкой добычей для нашей ПВО.

FP-1: характеристики, дальность и боевая часть

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для нанесения ударов вглубь российской территории Украина использует якобы собственную разработку — БПЛА FP-1. Беспилотник разработан близкой к Владимиру Зеленскому компанией Fire Point. В июле 2026 года стало известно, что дальность FP-1 увеличена с 1600 до 3400 километров. Нести он может боевую часть массой 120 килограммов. На борту он может нести FPV-дроны. БПЛА развивает скорость до 205 км/ч. Примечательно, что несущий каркас беспилотника выполнен из фанеры. На Украине утверждают, что для удара по Омскому НПЗ использовался как раз FP-1.

— До цели дроны ССО преодолели до 3000 километров. Это самый дальний удар по территории врага за всё время, — заявили в Силах специальных операций Украины.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал Life, что в производстве FP-1 участвует Германия.

— Недостатки нового для ВСУ беспилотника FP-1 в том, что они сбиваются нашими средствами противовоздушной обороны. Они использовали, в частности, то, что сейчас создали. А создали это всё с использованием иностранных компонентов, в том числе двигателя. Здесь причастна прежде всего Германия. А потом уже присваиваются названия и колоритные украинские обозначения, вроде «лютые» и тому подобное, включая этот беспилотник, — сообщил Дандыкин.

БПЛА «Лютый»: характеристики и дальность до 1000 км

Ударный беспилотник «Лютый» выпускают по заказу Залужного.

БПЛА «Лютый» относится к классу ударных беспилотников, предназначенных для ударов по наземным целям. Его разработали в государственном авиастроительном предприятии «Антонов» по заказу главкома ВСУ Валерия Залужного. Впервые в небо поднялся в 2022 году. Максимальная скорость — 150 км/ч. Его максимальная дальность — 1000 километров, то есть БПЛА способен долететь до Москвы.

БПЛА «Барс»: совместное производство Украины и Германии

Дальнобойный дрон-ракета «Барс».

Дальнобойный реактивный дрон-ракета «Барс» обладает обтекаемым фюзеляжем, что способствует снижению аэродинамического сопротивления. Корпус изготавливается из композитных материалов, которые выдерживают высокие нагрузки при больших скоростях, с минимальным использованием металла.

Его длина составляет 2,2 метра, а размах крыльев — 2,5 метра. Наведение осуществляется инерциальным методом и GPS. Боевая часть весит 50 килограммов, а дальность полёта может достигать 800 километров. Максимальная скорость не превышает 800 к/ч.

8 июля Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве этих. беспилотных летательных аппаратов.

БПЛА «Бобр»: 12 часов в воздухе и наведение НАТО

БПЛА «Бобр». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

БПЛА UJ-26 «Бобр» — это беспилотный летательный аппарат, разработанный Укроборонпромом по технологиям НАТО для выполнения различных задач в области разведки, наблюдения и целеуказания. Дальность полёта составляет до 1000 километров. Максимальная скорость, которую может развивать аппарат, составляет около 200 км/ч. Время нахождения в воздухе может достигать 12 часов.

ATACMS: баллистические ракеты и их перехват С-400

Дальнобойные ракеты ATACAMS. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Осенью 2023 года Украина получила первые оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACAMS. Для их запуска используются установки РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS. Изначально Киев получил ракеты, способные поражать цели только на расстоянии 165 километров, но позже у ВСУ оказались новые модификации с дальностью 300 километров. Планировалось, что ими можно будет поражать цели только «на суверенной территории Украины». Это ограничение было снято.

— То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — Путин об этом многократно говорил — невозможно, — заявил в ноябре 2024 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

После снятия ограничения ATACMS прилетали в вышеупомянутую Брянскую, а также Воронежскую и Белгородскую области. Не обошли стороной эти ракеты Крым и Севастополь.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что для перехвата используются системы С-400 и «Панцирь-С1». ATACMS может развивать скорость до 1500 м/с и достигать высоты в 50 километров. Для наведения на цель используется инерциальная система и GPS.

HIMARS: РСЗО с американскими специалистами на Украине

Американские специалисты приехали на Украину для управления РСЗО HIMARS. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

C 2022 года на вооружении Украины стоят реактивные системы залпового огня HIMARS. Они могут стрелять не только ракетами ATACMS, но и GMLRS — высокоточными ракетами с дальностью до 80 километров. Этот боеприпас летит со скоростью 850 м/с и также наводится на цель с помощью инерциальной системы и GPS. Пусковой контейнер HIMARS вмещает шесть снарядов GMLRS. ВС РФ уже давно научились их сбивать. Кроме того, российские военнослужащие регулярно уничтожают эти установки.

— Среди поставляемого вооружения следует особо выделить американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Мы точно знаем, и это не раз косвенно подтверждали Киев и Вашингтон, что американские специалисты участвуют в работе этих установок. Наведение HIMARS на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, а военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО, — сообщил в декабре 2022 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации.

Storm Shadow и SCALP: крылатые ракеты от Британии и Франции

Крылатая ракета Storm Shadow. Фото © Shutterstock / FOTODOM / M.J.J. de Vaan

Storm Shadow и SCALP-EG — одна ракета, но с разными названиями. Для британцев — Storm Shadow, а для французов — SCALP. Первые «Шторма» появились на Украине в мае 2023 года. Через два месяца прибыл аналогичный груз из Франции. Как и с ATACMS, использовать их разрешалось только по целям, которые находятся в границах Украины 1991 года, но в ноябре 2024-го ограничение было снято.

— Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы с украинской суверенной территории, — утверждал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Британский чиновник ошибся. ВС РФ продолжают наступление, а наша ПВО сбивает Storm Shadow. Первые сообщения о перехвате этих ракет появились 15 мая 2023 года, то есть почти сразу после их передачи.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток <…> одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, — говорится в ежедневной сводке МО РФ от 15 мая 2023-го.

Storm Shadow / SCALP может достигать скорости в 0,9 маха и лететь на расстояние до 560 километров.

Ракета FP-5 «Фламинго»: характеристики и стоимость

Советские двигатели используются для ракет FP-5.

Ещё одной разработкой Fire Point является крылатая ракета FP-5 «Фламинго». Её боевая часть — 1150 килограммов. Ракета способна достигать скорости 950 км/ч и улетать на 3000 километров. «Фламинго» оснащена двигателем АИ-25ТЛ, который был разработан в СССР для учебно-тренировочных самолётов.

— FP-5 очень посредственная и довольно дорогая ракета (пишут 400 000 евро за штуку). К тому же очень неточная. Которую Киев способен выпускать в очень ограниченных количествах <…> Думаю, наша ПВО с нею разберётся, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Разбирается с «Фламинго» не только ПВО. В результате группового удара, который был нанесён 8 июля, ВС РФ поразили промышленное предприятие компании «Самсунг – Украина», на котором производили и хранили комплектующие для этой ракеты.

Авторы Даниил Черных