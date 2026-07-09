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9 июля, 08:04

Взятие Константиновки сломало миф о «поясе крепостей» Киева, заявил политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Освобождение Константиновки — не просто тактический успех, а крушение южного опорного пункта «пояса крепостей», который Киев выстраивал с 2014 года. Этот узел, включавший также Славянск, Краматорск и Дружковку, считался почти неприступным: 7 бригад, до 15,5 тыс. бойцов, бетонные укрепления в два эшелона. Об этом RuNews24.ru рассказал политолог Леонид Васильев.

Падение Константиновки перекраивает логистику всей группировки ВСУ в Донбассе, открывая дорогу к последним крупным опорникам, однако значение взятия города не только военное. Годы пропаганды убеждали Запад, что «пояс» остановит наступление на месяцы — теперь миф разрушен.

«Именно поэтому (президент РФ) Владимир Путин практически синхронно с докладом о взятии Константиновки поручил бойцам готовиться к отражению пропагандистских вылазок ВСУ», — указал специалист.

Киеву придётся скрывать планомерный отход на Донбасском фронте за шумными пиар-кампаниями и громкими выступлениями, включая заявления на саммите НАТО, заключил эксперт.

Зеленский хочет отомстить РФ за потерю Константиновки, предупредил военэксперт
Зеленский хочет отомстить РФ за потерю Константиновки, предупредил военэксперт

Напомним, ранее российские войска освободили Константиновку в ДНР. Владимир Путин назвал взятие города ключевым этапом на пути к полному освобождению всей Донецкой Народной Республики, открывающим дорогу к стратегически важным Краматорску и Славянску.

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Владимир Озеров
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