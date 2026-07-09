Освобождение Константиновки — не просто тактический успех, а крушение южного опорного пункта «пояса крепостей», который Киев выстраивал с 2014 года. Этот узел, включавший также Славянск, Краматорск и Дружковку, считался почти неприступным: 7 бригад, до 15,5 тыс. бойцов, бетонные укрепления в два эшелона. Об этом RuNews24.ru рассказал политолог Леонид Васильев.

Падение Константиновки перекраивает логистику всей группировки ВСУ в Донбассе, открывая дорогу к последним крупным опорникам, однако значение взятия города не только военное. Годы пропаганды убеждали Запад, что «пояс» остановит наступление на месяцы — теперь миф разрушен.

«Именно поэтому (президент РФ) Владимир Путин практически синхронно с докладом о взятии Константиновки поручил бойцам готовиться к отражению пропагандистских вылазок ВСУ», — указал специалист.

Киеву придётся скрывать планомерный отход на Донбасском фронте за шумными пиар-кампаниями и громкими выступлениями, включая заявления на саммите НАТО, заключил эксперт.

Напомним, ранее российские войска освободили Константиновку в ДНР. Владимир Путин назвал взятие города ключевым этапом на пути к полному освобождению всей Донецкой Народной Республики, открывающим дорогу к стратегически важным Краматорску и Славянску.