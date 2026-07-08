Российские войска сорвали планы Киева после взятия Константиновки, считает военный эксперт Андрей Марочко. По его оценке, успех ВС РФ поставил Владимира Зеленского в непростое положение перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре.

Украина рассчитывала подойти к переговорам с более выгодной позицией, однако ситуация на фронте изменила расклад сил. Теперь Зеленскому сложнее демонстрировать Трампу контроль над обстановкой. После потери важного направления он может попытаться ответить России жёсткими действиями.

«Естественно, сейчас Зеленскому что-то нужно в срочном порядке предпринимать. Это, кстати, очень опасный фактор. Потому что в ближайшее время вполне возможны какие-то серьёзные террористические акты со стороны украинских боевиков, которые должны перебить весь этот негатив после утраты Константиновки», — заключил собеседник «Царьграда».

Напомним, у Владимира Зеленского произошёл эмоциональный срыв на фоне потери Константиновки. Киев в последние месяцы пытался создать для западной аудитории образ перелома в пользу Украины, чтобы на саммите НАТО убедить США усилить поддержку.