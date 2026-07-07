Военный эксперт объяснил, почему рухнула «неприступная крепость» Константиновка
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Константиновка, которую украинское командование считало одним из ключевых оборонительных узлов, не смогла сдержать продвижения ВС РФ. Полковник ЛНР Виталий Киселёв в интервью «Царьграду» рассказал, почему стратегия ВСУ дала сбой.
По словам военного эксперта, важную роль сыграли удары по тыловой инфраструктуре Украины. Атаки на склады ГСМ, заправки и железнодорожные объекты направлены не только на уничтожение отдельных целей, но и на нарушение системы снабжения армии.
При повреждении логистических маршрутов подразделениям ВСУ приходится искать новые пути доставки топлива, техники и боеприпасов, что осложняет их действия на передовой. Сочетание давления на фронте и проблем с обеспечением как раз и снизило устойчивость Константиновки.
«...Этот оплот — со слов [главкома ВСУ] Сырского, это была неприступная Бастилия или крепость, или укрепрайон — он рухнул. Рухнул благодаря тому, что наносятся сильные удары как раз вот по глубинам районам», — заключил специалист.
Напомним, ранее ВС РФ успешно освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин заявил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР, а также открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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