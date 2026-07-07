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7 июля, 14:19

Военный эксперт объяснил, почему рухнула «неприступная крепость» Константиновка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Константиновка, которую украинское командование считало одним из ключевых оборонительных узлов, не смогла сдержать продвижения ВС РФ. Полковник ЛНР Виталий Киселёв в интервью «Царьграду» рассказал, почему стратегия ВСУ дала сбой.

По словам военного эксперта, важную роль сыграли удары по тыловой инфраструктуре Украины. Атаки на склады ГСМ, заправки и железнодорожные объекты направлены не только на уничтожение отдельных целей, но и на нарушение системы снабжения армии.

Ветеран СВО объяснил отказ Киева забирать тела бойцов ВСУ из Константиновки
Ветеран СВО объяснил отказ Киева забирать тела бойцов ВСУ из Константиновки

При повреждении логистических маршрутов подразделениям ВСУ приходится искать новые пути доставки топлива, техники и боеприпасов, что осложняет их действия на передовой. Сочетание давления на фронте и проблем с обеспечением как раз и снизило устойчивость Константиновки.

«...Этот оплот — со слов [главкома ВСУ] Сырского, это была неприступная Бастилия или крепость, или укрепрайон — он рухнул. Рухнул благодаря тому, что наносятся сильные удары как раз вот по глубинам районам», — заключил специалист.

Беженка из Константиновки расплакалась, когда солдаты ВС РФ накормили её хлебом
Беженка из Константиновки расплакалась, когда солдаты ВС РФ накормили её хлебом

Напомним, ранее ВС РФ успешно освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин заявил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР, а также открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.

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Борис Эльфанд
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