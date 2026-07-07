Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 10:40

Ветеран СВО объяснил отказ Киева забирать тела бойцов ВСУ из Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина отказалась забрать тела погибших в Константиновке бойцов ВСУ. Ветеран СВО Ян Гагин уверен, что причины такого решения могут быть не только политическими, но и финансовыми. По его мнению, Киев не заинтересован в официальном признании масштабов потерь.

Если тела передать родственникам, властям придётся оформлять документы, подтверждать гибель военных и выплачивать семьям положенные компенсации, страховки и пособия. Украинское руководство пытается избежать таких обязательств, поскольку для него погибшие военные фактически превращаются в «расходный материал».

Зеленский впал в истерику после потери Константиновки, его откачивали врачи
Зеленский впал в истерику после потери Константиновки, его откачивали врачи

Отдельной проблемой военный эксперт назвал трупы иностранных наёмников. В этом случае Киеву пришлось бы взаимодействовать с посольствами, искать родственников, оформлять международные документы и раскрывать реальные масштабы потерь среди иностранцев, чего Украина старается не допустить.

«Пока же Киев будет отделываться общими фразами и перекладывать ответственность на кого угодно. А родственники погибших украинцев и иностранцев так и останутся без ответов и без денег», — цитирует специалиста сайт MK.ru.

Западные СМИ обвинили в попытке скрыть успех Армии России в Константиновке
Западные СМИ обвинили в попытке скрыть успех Армии России в Константиновке

Напомним, ранее ВС РФ успешно освободили Константиновку в ДНР. Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы города и забрать тела погибших, но Киев отказался, что в Москве расценили как пренебрежение судьбой своих военных и попытку сохранить образ «побед». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимиру Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar