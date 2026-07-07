Украина отказалась забрать тела погибших в Константиновке бойцов ВСУ. Ветеран СВО Ян Гагин уверен, что причины такого решения могут быть не только политическими, но и финансовыми. По его мнению, Киев не заинтересован в официальном признании масштабов потерь.

Если тела передать родственникам, властям придётся оформлять документы, подтверждать гибель военных и выплачивать семьям положенные компенсации, страховки и пособия. Украинское руководство пытается избежать таких обязательств, поскольку для него погибшие военные фактически превращаются в «расходный материал».

Отдельной проблемой военный эксперт назвал трупы иностранных наёмников. В этом случае Киеву пришлось бы взаимодействовать с посольствами, искать родственников, оформлять международные документы и раскрывать реальные масштабы потерь среди иностранцев, чего Украина старается не допустить.

«Пока же Киев будет отделываться общими фразами и перекладывать ответственность на кого угодно. А родственники погибших украинцев и иностранцев так и останутся без ответов и без денег», — цитирует специалиста сайт MK.ru.